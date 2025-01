Cuéllar pode reforçar o Fluminense - Divulgação / Al-Shabab

Rio - Em busca de mais reforços para a temporada de 2025, o Fluminense iniciou negociações pela contratação do volante Gustavo Cuéllar, de 32 anos. O colombiano, que defendeu o Flamengo até 2019, atualmente joga pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita.

De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a equipe saudita topou negociar o colombiano, que também avalia um possível retorno ao futebol brasileiro. Antes do seu time atual, Cuéllar atuou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Revelado pelo Deportivo Cali, Cuéllar defendeu o Flamengo de 2016 a 2019. Ele foi bicampeão carioca e também fez parte da equipe de Jorge Jesus, que conquistou o Brasileiro e a Libertadores, até a metade do ano da sua última temporada no Rio.

O Fluminense já oficializou cinco reforços para 2025: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Pablo Freytes, o volante Hércules e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega.