John Kennedy foi emprestado pelo Fluminense para o Pachuca, do México - Reprodução / Pachuca

John Kennedy foi emprestado pelo Fluminense para o Pachuca, do MéxicoReprodução / Pachuca

Publicado 07/01/2025 07:40

Rio - John Kennedy não é mais jogador do Fluminense. Herói da conquista da Libertadores em 2023, o atacante foi anunciado na noite desta última segunda-feira (7) pelo Pachuca, do México. O jogador foi emprestado até o fim do ano com opção de compra.

O atacante desembarcou no México no último dia 2 de janeiro, realizou exames e assinou contrato. O Pachuca vai pagar cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo. A negociação envolve uma opção de compra de US$ 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos.

| El Rey de la Montaña llegó a Pachuca para reclamar su lugar… ¡Bienvenido! #PachucaSomosTodos pic.twitter.com/Xf9MyQfC20 — Club Pachuca (@Tuzos) January 7, 2025

John Kennedy, de 22 anos, foi revelado nas categorias de base do Fluminense. Ele estreou no profissional em 2021 e chegou a ser emprestado para a Ferroviária no início de 2023. No mesmo ano, retornou e foi o herói da conquista da Libertadores, anotando o gol do título contra o Boca Juniors, da Argentina.

Com a camisa do Fluminense, John Kennedy marcou 21 gols em 112 partidas. No ano passado, fez apenas quatro gols em 36 jogos disputados e terminou a temporada sem receber oportunidades com o técnico Mano Menezes. Fora dos planos, foi liberado para procurar outro clube para 2025.