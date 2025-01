Rony pode reforçar o Fluminense - Sergio Lima / AFP

Rony pode reforçar o FluminenseSergio Lima / AFP

Publicado 07/01/2025 15:06

Rio - O Fluminense avançou nas tentativas para a contratação de mais um reforço para a temporada. O Tricolor tem um acordo com o Verdão para trazer o atacante Rony, de 29 anos. O negócio não está fechado porque ainda falta o clube carioca acertar a questão salarial com o atleta. As informações são do jornalista Paulo Vinícius Coelho.

No Palmeiras, Rony recebe mais de R$ 1 milhão, valor que nem Thiago Silva ganha no Fluminense. Caso haja acerto, o atacante ganhará menos no Tricolor, mas tudo dependerá da vontade dele de se adequar no padrão do clube.

Revelado pelo Remo, o atacante passou por Cruzeiro, Náutico e Athletico-PR, antes de chegar no Palmeiras. No Verdão, ele colecionou títulos desde que chegou em 2020. Destaque para duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.

Até o momento, o Fluminense já oficializou as chegadas do goleiro Marcelo Pitaluga, do zagueiro Juan Pablo Freytes, do volante Hércules e dos atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega.