Vini Jr no jogo do Real Madrid contra o Valencia - José Jordan / AFP

Vini Jr no jogo do Real Madrid contra o ValenciaJosé Jordan / AFP

Publicado 07/01/2025 18:53

punido nesta terça-feira (7) com dois jogos de suspensão por conta da expulsão no jogo contra o Valencia, na última sexta-feira (3), pelo Campeonato Espanhol. A decisão foi do Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). Espanha - Vini Jr foipor conta da. A decisão foi do Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF).

Com isso, Vini perderá os jogos contra o Las Palmas, no dia 19 de janeiro, e o Valladolid, no dia 25, pelo Campeonato Espanhol. Porém, estará liberado para atuar na semifinal da Supercopa da Espanha, contra o Mallorca, na próxima quinta-feira (9).

menor do que a projeção inicial, de que a pena poderia chegar a 12 jogos. A decisão se baseou no relatório do árbitro da partida, que não classificou a ação de Vinicius contra o goleiro Dimitrievski como "agressão". A punição sofrida por Vini foi. A decisão se baseou no relatório do árbitro da partida, que

Mesmo assim, o Real Madrid pretende recorrer da decisão. Segundo o "Marca", o clube acredita que a punição de Vini desconsiderou a provocação do goleiro Dimitrievski ao atacante.

A expulsão

O lance ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo. Vini Jr e Dimitrievski se desentenderam dentro da área do Valencia. O árbitro foi avisado pelo auxiliar pelo VAR sobre a confusão entre os dois jogadores. Soto Grado resolveu punir o goleiro com o cartão amarelo e expulsar o brasileiro. O clube da casa vencia por 1 a 0 e depois disso, o Real virou a partida.



Alvo de racismo no estádio Mestalla em 2023, Vini Jr sofreu várias provocações por parte da torcida do Valencia com cartazes e cânticos. Após a partida, o treinador Carlo Ancelotti defendeu Vini Jr e afirmou que a expulsão foi exagerada.