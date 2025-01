David Luiz deixou o Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 07/01/2025 19:30

Rio - Sem contrato desde que deixou o Flamengo, o zagueiro David Luiz, de 37 anos, tem bastante mercado no futebol brasileiro. Ele recebeu quatro propostas de clubes da Série A, dois deles de equipes que vão disputar a Libertadores. As informações são do portal "GE".

Além do Grêmio, o Fortaleza, o Corinthians e o Cruzeiro desejam a contratação do zagueiro. David Luiz também recebeu sondagens do Áustria Viena, da Áustria, e Olympiakos, da Grécia. No entanto, por conta da família, o zagueiro prioriza seguir no país.

David Luiz teve uma longa carreira no futebol europeu com passagens por clubes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Em 2021, o zagueiro foi contratado pelo Flamengo e teve uma passagem vitoriosa com um título da Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.

Na última temporada, David Luiz fez 36 jogos pelo Flamengo em 2024 e anotou seus únicos três gols pelo Rubro-Negro. Ele foi informado que não teria seu contrato renovado por seu agente, que recebeu o contato do novo diretor de futebol do clube, José Boto.