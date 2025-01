Diego Hernández foi emprestado pelo Botafogo ao León, do México - Divulgação

Publicado 09/01/2025 21:57

Rio - Emprestado pelo Botafogo, o meia uruguaio Diego Hernádez se despediu do León, do México, nesta quinta-feira (9). O uruguaio publicou em sua conta oficial no Instagram uma mensagem agradecendo pela passagem no clube. Ele deve ser repassado novamente pelo Glorioso, desta vez para o futebol chileno.

"Agradecer a este clube e a esta torcida pelo apoio constante, hoje eu tenho que ir. Mas com a certeza de que vou voltar a estar com vocês. Hoje escuto meu coração e não tenho como perder. Grato a cada um de vocês. Ser 'fera' é um orgulho", disse o jogador.

Diego Hernández chegou ao León em julho, por empréstimo, e disputou apenas 13 jogos com dois gols marcados e duas assistências.

O destino do meia uruguaio, de 24 anos, de acordo com o perfil "Informa Fogo", deve ser o Everton, do Chile. Diego tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026.