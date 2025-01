Luiz Henrique foi destaque do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique foi destaque do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2025 14:06

chegar à Copa do Mundo de 2026 e se inspira em dois craques: Neymar e Ronaldinho. Luiz Henrique foi eleito o Rei da América craque do Brasileirão , além de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Depois de um 2024 mágico, o atacante do Botafogo vive a expectativa de manter o nível para

"Eu gostava muito do Neymar e do Ronaldinho, porque são jogadores que fizeram muita história com a seleção brasileira e seus clubes. São jogadores habilidosos com eu, rápidos, que pegam bem na bola", afirmou em entrevista ao jornal uruguaio 'El País', que responsável pelo Rei da América.

A premiação, aliás, já foi entregue tanto a Ronaldinho quanto a Neymar, o que faz Luiz Henrique brincar: "Vou por um bom caminho".

Falta ainda se firmar em um grande clube e fazer sucesso na seleção brasileira. Com saída praticamente encaminhada do Botafogo, o atacante terá de buscar esse primeiro objetivo em outro lugar.

Ele tem quatro clubes interessados em sua contratação (Fiorentina e dois clubes ingleses, além do Lyon) e pode retornar a busca pelo sucesso na Europa, após não emplacar no Betis. Mas também não quer ficar longe da seleção brasileira, já que também tem esse objetivo traçado.

"Quero jogar a Copa do Mundo e também quero ganhar com o Brasil. Sou um jogador que sempre tem coisas à frente que quero conseguir. Quero que, em 2026, tanto eu quanto o Brasil façamos tudo para ganhar essa Copa do Mundo", disse.