Luiz Henrique deve deixar o Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 18:57

Botafogo. O clube italiano aumentou a proposta e ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões na cotação atual), além de mais 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) em bônus por metas, segundo o site "SpaceViola". Rio - A Fiorentina, da Itália, não desistiu da contratação de Luiz Henrique, ex-. O clube italiano aumentou a proposta e ofereceu 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões na cotação atual), além de mais 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) em bônus por metas, segundo o site "SpaceViola".

Dono da SAF do Botafogo, John Textor deseja negociar Luiz Henrique por 60 milhões de euros (cerca de R$ 379 milhões). O valor, no entanto, é considerado alto e dificulta a venda. Além da Fiorentina e do Lyon, da França, rumores apontam que clubes da Inglaterra também estão interessados no "Rei da América".

Luiz Henrique decidiu deixar o Botafogo e, a princípio, será jogador do Lyon, que também pertence a rede de clubes de John Textor. O empresário americano ainda tentou fazer com que o jogador permanecesse no Glorioso para a disputa do Super Mundial, mas sem sucesso.

A venda de Luiz Henrique para outro mercado da Europa pode significar um alívio para a finança do Lyon, que corre risco de sofrer punição na França. Contratado pelo Botafogo em 2024, o atacante foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Ao todo, marcou 12 gols.