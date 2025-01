Tiquinho Soares está de saída do Botafogo após 121 jogos e 44 gols - Vitor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares está de saída do Botafogo após 121 jogos e 44 golsVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/01/2025 10:49

a troca de Tiquinho Soares pelo zagueiro Jair, mas quem fez o anúncio extraoficial foi o CSP, que revelou o atacante. O clube paraibano antecipou em uma postagem nas redes sociais o acerto entre os clubes.

Botafogo e Santos encaminharam, mas quem fez o anúncio extraoficial foi o CSP, que revelou o atacante. O clube paraibano antecipou em uma postagem nas redes sociais o acerto entre os clubes.

"É do Santos. Que Deus te abençoe, Tiquinho, nesse novo clube", diz a postagem do do CSP, cujo presidente, Josivaldo Alves, é amigo de Tiquinho.



Apesar do anúncio do clube paraibano, Botafogo e Santos ainda fazem as últimas tratativas antes de oficializarem a negociação.



Para contratar Jair, de 19 anos, o Glorioso cedeu Tiquinho, de 33, e ainda vai pagar 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por 90% dos direitos econômicos do zagueiro.