Luiz Henrique está perto de deixar o BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 08/01/2025 08:00

Rio - Rei da América e craque do Brasileiro de 2024, o atacante Luiz Henrique, de 24 anos, está cada vez mais perto de deixar o Botafogo. De acordo com informações do portal "GE", John Textor gostou das propostas recebidas pelo jogador e deixou a decisão sobre seu futuro nas mãos do atleta.

Continuar no Botafogo só será possível, caso Luiz Henrique deseje atuar pelo Lyon. Como o clube faz parte da Eagle Group, holding de clubes comandada por Textor, o norte-americano deseja que o atacante siga no Alvinegro até a disputa do Mundial de Clubes.

Porém, as propostas da Fiorentina e de dois clubes ingleses agradaram o empresário norte-americano que admite aceitar a transferência de Luiz Henrique. No momento, esta é a situação mais provável, já que o atacante e seu staff desejam uma volta para o futebol europeu.

No começo de 2024, o Botafogo desembolsou 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 100 milhões) pela contratação de Luiz Henrique junto ao Real Betis. A passagem do atacante pelo Alvinegro foi um sucesso, com direito aos títulos da Libertadores e do Brasileiro, além de convocações para a seleção brasileira.