Luiz Henrique, do Botafogo, com a o troféu da LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 17:49 | Atualizado 08/01/2025 17:52

Rio - Luiz Henrique admitiu que se confundiu ao tatuar a frase "Rei da América" antes mesmo de ser eleito . O atacante do Botafogo foi escolhido o "Herói da Libertadores" logo após a grande final, contra o Atlético-MG, em 30 de novembro. Ao receber essa honraria, ele pensou que já era o "Rei da América" e fez a tatuagem dias depois na panturrilha direita.

"Quando acabou a final da Copa e falaram que eu era o melhor do jogo, eu pensei que já era o melhor da América. Então, foi aí que fiz a tatuagem e meus amigos que trabalham comigo me disseram que eu não era o Rei da América ainda (risos). Mas a tatuagem já estava feita, não pude fazer nada. Mas para mim, por tudo que fiz no meu time e em cada um dos jogos, já estava no meu coração e na minha cabeça que seria o Rei da América", contou Luiz Henrique, em entrevista ao portal uruguaio "Ovación".

Abriu o caminho para o título do @Botafogo e foi eleito o herói da CONMEBOL #Libertadores 2024! É Luiz Henrique!#HeroOfTheTournament #GloriaEterna pic.twitter.com/Hx8OYBcyTi — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 30, 2024

O jornal "El País" divulgou o resultado do "Rei da América" no 31 de dezembro de 2024. O atacante do Botafogo foi eleito ao receber 58% dos 244 votos de jornalistas esportivos em todo o continente.

"Para mim significa algo muito grande porque sempre, desde que comecei a jogar futebol, quero vencer, tenho essa vontade de vencer sempre. Estou acostumado a ser ver algo diante de mim que posso ganhar, faço todo o possível para o conseguir".





128 profissionais escolheram Luiz Henrique, contra 25 para o companheiro Savarino, segundo colocado. O colombiano Juanfer Quintero, do Racing, ficou em terceiro (17), seguido por Almada (15), do Glorioso.

O top-5 fica completo com Leo Fernández, ex-Fluminense e atualmente no Peñarol, e Lionel Messi, do Inter Miami. Os dois ficaram empatados em quinto lugar com 14 votos.

"Eu estava viajando com minha namorada, estava na rua e meus amigos e familiares me mandaram mensagens dizendo que eu era o Rei da América. Fiquei muito feliz porque jogar isso com um jogador como Messi, que para mim é o melhor do mundo, é muito importante. Sou um jogador que joga no Brasil e está no futebol há muito tempo, disputa muitas coisas e para mim foi uma conquista muito grande".