Júnior Santos marcou o gol do título do Botafogo na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 17:08

No mercado em busca de reposição após negociar Paulino com o Palmeiras, o Atlético-MG sondou a situação do atacante Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo em 2024. O camisa 11 foi um pedido do técnico Cuca para o início da temporada.

Ainda não houve uma proposta formal, embora o Galo já saiba das condições para tirar um dos trunfos do Botafogo na conquista da Libertadores - Júnior foi artilheiro com 10 gols marcados. As informações são da "UOL".

Júnior Santos tem sido procurado por clubes da Europa e outros concorrentes da Série A do Brasileirão. Seu contrato com o Botafogo vai até dezembro de 2027.