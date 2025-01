Lucas Camilo marcou o gol do Botafogo na Copinha contra o Votuporanguense - Henrique Lima/Botafogo

Lucas Camilo marcou o gol do Botafogo na Copinha contra o VotuporanguenseHenrique Lima/Botafogo

Publicado 08/01/2025 21:12

São Paulo - O Botafogo fechou sua participação no Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira (8), na sede de Votuporanga, o Glorioso bateu o Votuporanguense pelo placar de 1 a 0 e ficou com a liderança da chave.

Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Ramos aguarda agora pelo segundo colocado do Grupo 2, que será definido na sexta-feira (10) - o Votuporanguense, com duas vitórias, também avançou. A Ponte Preta já está classificada e joga para conquistar a liderança. IAPE e Cuiabá brigam pela outra vaga.

O jogo

Assim como na partida contra o Floresta, pela segunda rodada, o Botafogo deu o primeiro golpe logo cedo. Aos três minutos da primeira etapa, Lucas Camilo achou espaço na intermediária e arriscou um belo chute com a perna direita, acertando o ângulo superior esquerdo do goleiro do Votuporanguense.

A equipe anfitriã do grupo não se acanhou, foi em busca do empate e desperdiçou boas chances no terço final, acumulando erros. Na reta final do primeiro tempo, o Glorioso quase ampliou com Kauan Toledo, mas o goleiro Basseto salvou.

Na volta do intervalo, nada de agressividade e o Botafogo mostrou postura cautelosa. Os donos da casa tentaram assustar a meta defendida por Luiz Fabiano, mas levaram pouco perigo.