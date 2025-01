Gregore foi um dos destaques do Botafogo em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 14:57

O Al-Rayyan, clube do Catar que contratou recentemente Artur Jorge, fez mais uma movimentação buscando um destaque do Botafogo. O técnico português indicou, e a diretoria catari apresentou proposta pelo volante Gregore, autor do gol do título brasileiro e peça-chave no meio-campo em 2024.

Artur Jorge entrou em contato com Gregore para tentar convencê-lo da transferência. A proposta apresentada pelo Al-Rayyan foi de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões), além de outros 500 mil dólares (R$ 3 milhões) em bônus. As informações são do site "GE".

Os valores, a princípio, agradam o estafe do volante de 30 anos na negociação. A SAF do Alvinegro, por sua vez, não pretende se desfazer de Gregore e só irá vendê-lo sob proposta vantajosa.

O Botafogo contratou Gregore em fevereiro de 2024 por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 na cotação da época). Em 2024, o jogador fez 56 jogos, com três gols e duas assistências.