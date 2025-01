John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/01/2025 13:30 | Atualizado 08/01/2025 14:33

Rio - O Botafogo está em atraso com seus jogadores em relação ao 13º salário, férias e premiações referentes aos títulos de 2024. De acordo com o site "ge", a situação causa desconforto no elenco alvinegro.

Há também divergência em relação ao que foi acordado entre as partes sobre as premiações antes dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Os atletas alegam que o clube determinou uma quantia diferente da combinada inicialmente, o que gerou irritação.

Em relação aos jogadores que deixaram o clube, a promessa era de que o "bicho" da Libertadores seria pago até o fim de dezembro. O prazo já foi adiado pela SAF duas vezes, e a nova previsão é dia 17 de janeiro. Alguns atletas que já saíram também reclamam de atrasos em direitos de imagem, luvas e FGTS.

Internamente, o Botafogo alega que o único atraso é em relação às premiações e garante que as outras contas estão em dia. O clube acredita que o pagamento dos valores pelos títulos está dentro de um prazo razoável, já que recebeu a quantia pelas conquistas em 27 de dezembro. O clube ainda não se manifestou publicamente.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca acontece no próximo sábado (11), contra o Maricá, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.