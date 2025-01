John Textor, dono da SAF do Botafogo. no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

John Textor, dono da SAF do Botafogo. no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2025 08:20 | Atualizado 09/01/2025 08:25

Rio - O Botafogo deve fechar o balanço financeiro referente ao ano passado com valor recorde. O Alvinegro estima uma receita de aproximadamente R$ 700 milhões, uma quantia acima do dobro de 2023, quando o faturamento foi de R$ 322 milhões, segundo o "ge".

Em premiações, o Botafogo arrecadou R$ 261,4 milhões com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, além das participações na Copa do Brasil e Intercontinental. Somam-se a esses valores as possíveis vendas de jogadores, direitos de transmissão, bilheteria e patrocínios.

O Botafogo ainda espera arrecadar cerca de R$ 250 milhões com as vendas de Thiago Almada e Luiz Henrique. O argentino foi para o Lyon, da França, que pertence a rede de clubes de John Textor, enquanto o brasileiro também decidiu sair e tem três propostas da Europa.

No ano passado, John Textor já havia projetado um valor recorde de receita do Botafogo. Na época, a previsão estimava um faturamento de aproximadamente R$ 600 milhões. Porém, as premiações de conquistas e possíveis vendas elevaram o valor estimado.