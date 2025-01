Thiago Almada brilhou na classificação do Botafogo em Montevidéu - Eitan Abramovich/AFP

Publicado 09/01/2025 16:41

Rio - Ex- Botafogo , Thiago Almada embarcou nesta quinta-feira (9) para a França, onde se apresentará ao Lyon. O meia fez um registro em suas redes sociais indicando que fará uma viagem, com a legenda "novo destino".

Antes, o argentino havia revelado no final de 2024 que iria chegar ao país europeu no dia 5 de janeiro. Porém, sem ter o motivo revelado, a data mudou para sexta-feira. Ele vai realizar exames médicos e assinar o contrato.

Almada, no entanto, chegará em um momento conturbado na equipe, que também faz parte da rede multiclubes administrado por John Textor. Isso porque o Lyon vive uma grande crise financeira que gerou proibição de contratar jogadores na janela de transferências de janeiro e pode render até um possível rebaixamento no Campeonato Francês, caso as finanças não sejam melhoradas.