Rio - O atacante do Botafogo, Igor Jesus, de 23 anos, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar o clube carioca, mas a situação pode mudar em breve. De acordo com o jornal inglês "The Sun", Brentford, Fulham e Ipswich Town têm interesse em sua contratação.

Os três clubes ingleses observam de perto o jogador, que chegou ao Botafogo no meio da temporada, e foi um dos destaques das conquistas do Brasileiro e da Libertadores. O bom momento o levou para a seleção brasileira.

Do time titular, o Botafogo ainda não oficializou mas não deve seguir com Luiz Henrique e Thiago Almada, que irão para o futebol europeu. O argentino vai jogar no Lyon e o brasileiro tem três propostas de clubes do futebol do Velho Continente.

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus, de 23 anos, atuou pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes, antes de chegar ao Botafogo no meio do ano passado. Pelo Alvinegro foram 31 jogos, oito gols e cinco assistências.