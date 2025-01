João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo - Arthur Barreto/ BFR

João Paulo Magalhães é o presidente do BotafogoArthur Barreto/ BFR

Publicado 09/01/2025 23:17 | Atualizado 09/01/2025 23:18

Rio - O presidente do Botafogo , João Paulo Magalhães, rebateu as notícias de que o Alvinegro atrasou pagamentos das premiações dos títulos de 2024 para o elenco, que teria ameaçado não se reapresentar . Ele disse que são pessoas "querendo tumultuar o ambiente" e reforçou que nada abalará o futuro do Glorioso. O mandatário fez as declarações na noite desta quinta-feira (9), na cerimônia de lançamento do Campeonato Carioca.

"Eu lamento muito as fake news, a desinformação. As pessoas estão querendo tumultuar o ambiente do campeão da América do Sul e do Brasileiro. Um clube extremamente vitorioso, com jogadores na seleção brasileira. É uma maldade o que estão querendo fazer, mas nada disso vai abalar o futebol do Botafogo, o futuro do Botafogo. Nada disso vai abalar a SAF e o John Textor. Tenho certeza que vamos ter um ano grandioso em 2025 e vamos apresentar os ótimos resultados apresentados em 2024", disse João Paulo.

Mais cedo nesta quinta (9), veio à tona a notícia de que os jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentarem na próxima terça-feira (14) , data marcada para o retorno dos trabalhos do elenco principal. Isso porque o clima entre os atletas seria de insatisfação por causa do atraso no pagamento da premiação pelo título da Libertadores, além de atrasos em 13º e férias.

Posteriormente, o Botafogo se posicionou a respeito da situação . O Alvinegro ressaltou que "vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado".

Além disso, afirmou que ex-jogadores do clube estão promovendo inverdades: "É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos", diz outro trecho da nota do Botafogo.