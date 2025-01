Cucho Hernández, camisa 9 do Columbus Crew, entrou na mira do Botafogo - AFP

Publicado 11/01/2025 14:51 | Atualizado 11/01/2025 15:09

Rio - O Botafogo formalizou proposta ao Columbus Crew, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, para contratar o atacante Cucho Hernández, de 25 anos. O colombiano é tratado como prioridade para reposição no elenco com a iminente saída de Tiquinho Soares para o Santos.

Ainda não há um sinal verde por parte do jogador e seus representantes, mas, mesmo assim, o Botafogo foi em cima e apresentou oferta o clube estadunidense - os valores ainda não foram revelados, mas é sabido que as cifras devem ser altas em uma negociação complicada.

Leia mais: Botafogo planeja trazer seis reforços com perfil já definido

A informação é do "Canal do TF" e foi confirmada pela reportagem do O DIA.

Cucho Hernández foi um dos principais jogadores da última temporada da MLS. O jogador disputou 41 jogos pelo Columbus em 2024, marcou 25 gols e deu 14 assistências. Em toda a sua passagem, desde 2022, são 94 jogos, 58 gols e 26 assistências.

O colombiano formado no Deportivo Pereira acumula longa passagem pelo Watford, da Inglaterra. Pelo clube da Premier League, contratado cercado de expectativas, não engrenou e foi repassado por empréstimo para o América de Cali, da Colômbia, além de Huesca, Mallorca e Getafe, da Espanha, até ser comprado pelo Columbus.