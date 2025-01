Júnior Santos chegou a 10 gols na Libertadores de 2024 ao marcar na final pelo Botafogo - AFP

Publicado 14/01/2025 11:55 | Atualizado 14/01/2025 12:33

Rio - O Botafogo pode perder mais um nome importante na campanha do título da Libertadores de 2024. O Alvinegro recebeu uma proposta de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48,4 milhões na cotação atual) do Atlético-MG pelo atacante Júnior Santos, segundo apuração do O DIA.

A informação da proposta do Atlético-MG por Júnior Santos foi dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. Júnior Santos chegaria ao Galo para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras, a pedido do técnico Cuca.

Júnior Santos foi um dos destaques do Botafogo na campanha do título da Libertadores de 2024. O atacante marcou 10 gols na competição, incluindo o terceiro da vitória sobre o próprio Atlético-MG por 3 a 1, na decisão, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O atacante, de 30 anos, foi contratado por empréstimo em 2022 e, no ano seguinte, comprado em definitivo por aproximadamente 200 mil dólares, três meses depois de sua saída. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.