Vítimas fatais estavam na aeronave com a filha - Reprodução

Publicado 17/01/2025 10:21 | Atualizado 17/01/2025 10:28

São Paulo - André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49, foram as vítimas fatais da queda do helicóptero em Caieiras , na Região Metropolitana de São Paulo, nesta quinta-feira (16).

André era um dos donos da C & F Administração de Aeronaves, dona do helicóptero. Além disso, ele era dono da casa de apostas Big Brazil. Juliana Elisa Alves Maria Feldman era formada em economia e dona da Juliana Böher MultiBrand. As informações são do telejornal "SBT News".

O piloto Edenilson de Oliveira Costa foi resgatado com vida. Ele estava prestando serviço particular para a família. O homem saiu dos destroços da aeronave e estava andando pela mata quando foi resgatado.

A filha do casal, que completará 12 anos neste sábado (18), conseguiu escapar com vida do acidente. Assim como o piloto, ela também havia deixado o local em que a aeronave caiu. Ela foi fundamental para a equipe de resgate, pois ajudou a indicar o local onde o helicóptero havia caído.

Edenilson de Oliveira Costa sobreviveu ao acidente Reprodução/Linkedin

Segundo o sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia da PM, os dois estavam conscientes no momento do resgate.

O acidente

Um helicóptero caiu na caiu na noite de quinta-feira, no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada na manhã desta sexta-feira (17). O piloto, além de uma menina de 12 anos, que estava com os pais na aeronave, foram resgatados com vida. Os outros dois ocupantes, pais da vítima, morreram no acidente.

Eles chegaram ao local por meio do sinal de celular de uma das vítimas.