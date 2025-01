Dono da SAF do Botafogo, John Textor participa da escolha do novo técnico - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2025 08:10

Rio - Em meio a ameaça de boicote na reapresentação, o empresário americano John Textor participou de uma reunião com os jogadores do Botafogo, nesta segunda-feira (13), na véspera da reapresentação do elenco para a pré-temporada. Segundo o "ge", a conversa foi para alinhar as pendências sobre o pagamento das bonificações do título da Libertadores e foi considerada positiva.

A reunião foi realizada de forma virtual. Líderes do elenco expressaram a insatisfação com o atraso dos pagamentos. Na última semana, o Botafogo justificou o atraso com a demora no repasse da premiação entre Conmebol e CBF, e que "um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias".

Além de expressarem a insatisfação com o atraso dos pagamentos, os jogadores apresentaram pontos que acham necessários para o Botafogo continuar forte em 2025. O Alvinegro disputará seis competições nesta temporada: Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Brasileirão e Copa do Brasil.