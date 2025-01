Tenente-coronel Ivan Blaz foi exonerado do cargo de comandante do 2º BPM (Botafogo) - Arquivo / Agência O Dia

Tenente-coronel Ivan Blaz foi exonerado do cargo de comandante do 2º BPM (Botafogo)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 17/01/2025 20:05

Rio - O tenente-coronel Ivan Blaz, foi exonerado do cargo de comandante do 2º BPM (Botafogo), nesta sexta-feira (17), depois de se envolver em uma confusão em um prédio no Flamengo, na Zona Sul. De acordo com a denúncia, o policial teria agredido o porteiro do edifício.

Segundo informações, o ex-porta voz da PM teria chegado alterado - supostamente alcoolizado - à procura do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte.

O PM, que chegou sem camisa e acompanhado de uma mulher, disse que teria recebido uma denúncia que o criminoso se escondia no prédio, localizado na Avenida Rui Barbosa. Contudo, Peixão não foi encontrado. O episódio aconteceu no dia 10 de janeiro.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Polícia Militar informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, o secretário de Estado da PM, coronel Marcelo de Menezes, exonerou Blaz do cargo de comandante do 2º BPM (Botafogo) e o transferiu para a Diretoria Geral de Pessoal da PM. A Corregedoria Geral da corporação instaurou um Inquérito Policial Militar para averiguar as circunstâncias dos fatos.