Jiboia surpreendeu motoristas e PMs na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá - Reprodução/Redes Sociais

Jiboia surpreendeu motoristas e PMs na Autoestrada Grajaú-JacarepaguáReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/01/2025 11:25 | Atualizado 18/01/2025 14:18

Rio - Um vídeo mostra um momento inusitado no trabalho de dois policiais militares, quando ambos precisaram ajudar uma jiboia a atravessar a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. As imagens da cobra cruzando a via, que liga as zonas Norte e Oeste, na madrugada de sexta-feira (17), chamaram atenção e viralizaram nas redes sociais.

O registro do momento foi compartilhado por um dos PMs que participou do resgate da cobra. Na publicação, ele conta que patrulhava a Grajaú-Jacarepaguá quando a equipe foi abordada por um motorista que avistou a jiboia na via e ficado parado, para que o animal não fosse atropelado.

Os policiais, então, fecharam a autoestrada e, usando um galho de árvore, guiaram a cobra de volta a área de mata. "Minha equipe prontamente fechou a via e com um galho de árvore, por não ter treinamento especializado, tentou tirar essa jiboia da via para preservar sua vida. Então, eu com um galho fui conduzindo ela de volta para o mato, para que ela ficasse em local seguro e estivesse em seu habitat natural", contou o militar.

No vídeo, é possível ver a jiboia próxima à mureta que separa as pistas, quando os PMs chegam. Nas imagens seguintes, dois agentes, um deles com um galho de árvore, ajudam a cobra a atravessar a via. "O 'polícia' tem que fazer tudo, mesmo", brinca a pessoa que gravou o momento. O registro segue com a dupla conduzindo o animal até ele entrar no mato. Confira abaixo. "Graças a Deus conseguimos êxito e tudo continuou em sua total normalidade do serviço", completou o PM.

Em nota, a Polícia Militar informou que "a equipe policial reconduziu o animal à região de mata, não o deixando exposto na via de circulação de veículos". De acordo com o Museu de Zoologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a jiboia é uma serpente grande e não peçonhenta, podendo chegar a cerca de 2 a 3 metros de comprimento.