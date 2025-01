Trânsito na via tem retenções devido ao acidente - Reprodução/Redes sociais

Publicado 18/01/2025 12:07 | Atualizado 18/01/2025 12:38

Rio - Duas pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado (18), em um acidente envolvendo três carros e um caminhão na Avenida Brasil, na altura do Viaduto de Acari, Zona Norte. A colisão provocou retenções desde Irajá até Coelho Neto.

Segundo o Centro de Operações Rio, o acidente ocupa uma faixa da pista central, no sentido Zona Oeste. Agentes da CET-Rio estão no local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 8h54 para a colisão. Um homem e uma mulher, ainda não identificados, foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.