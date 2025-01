PM apreende dois fuzis na Taquara - Reprodução

Publicado 18/01/2025 08:55

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (17), seis fuzis em operações nas zonas Norte e Oeste e na Baixada Fluminense. Nas ações, sete criminosos foram presos.



Ainda durante a madrugada, policiais do 41º BPM (Irajá) entraram em confronto com suspeitos no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Durante a ação, dois fuzis e uma pistola foram apreendidos e três criminosos ficaram feridos.