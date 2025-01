Menina de 12 anos morreu baleada na comunidade Buraco Quente, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Menina de 12 anos morreu baleada na comunidade Buraco Quente, na Baixada FluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 17/01/2025 19:41 | Atualizado 17/01/2025 19:42

Rio — A menina de 12 anos morta após ser baleada na comunidade do Buraco Quente , em São João de Meriti, Baixada Fluminense, será enterrada neste sábado (18), às 12h, no Cemitério de Éden. O velório está marcado para começar às 8h, na capela Aurora do Crematório Metropolitano São João Batista.

A jovem, identificada como N.M.S., havia saído de casa com a mãe. Elas iam comprar refrigerante para o almoço, quando foram surpreendidas por um tiroteio. A garota foi atingida com um tiro no tórax e a mulher, baleada na perna direita.

fotogaleria

As vítimas foram socorridas pelo Samu por volta das 11h e levadas para o Hospital Municipal de São João de Meriti, onde a criança morreu. A mãe foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, e mantém estado de saúde estável.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram checar informações sobre "um indivíduo em uma moto roubada e esconderijo de armas e drogas na região". No local, eles foram atacados a tiros vindos da comunidade do Buraco Quente, região dominada pelo Comando Vermelho (CV). Na ação, eles prenderam um suspeito e a moto roubada.

De acordo com o Fogo Cruzado, é o segundo caso de adolescente baleado neste ano na Grande Rio. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. O comando do 21º BPM também instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do fato.