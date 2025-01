Seis criminosos realizaram arrastão na Avenida Martin Luther King - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/01/2025 17:32

Rio - Um arrastão assustou motoristas que passavam pela Avenida Martin Luther King, na altura da Pavuna, Zona Norte, durante a noite desta quinta-feira (16). Vídeos em redes sociais mostram seis bandidos armados roubando passageiros em um carro e fugindo. Cinco deles saíram em três motos e o outro correndo. Os assaltos na via vem sendo recorrentes, gerando reclamações de quem passa pelo local.



Segundo a Polícia Militar, o 41° BPM (Irajá) não foi acionado para a ocorrência. No entanto, o policiamento foi reforçado na região. "A unidade irá intensificar as abordagens e rondas por meio de viaturas e motocicletas, com o objetivo de localizar e prender os envolvidos em ocorrências de roubo de veículos na referida via", informou a PM.



Pelas redes sociais, usuários reclamaram dos diversos assaltos na via. "É filme de terror passar pela avenida à noite", comentou um internauta. "Todos os dias tem arrastão", declarou outro.



Seis criminosos realizaram arrastão na avenida martin luther king, durante a noite desta quinta-feira (16)



Outros casos na Martin Luther King

No dia 4 de dezembro do ano passado, carros tiveram que voltar na contramão para fugir de uma ação criminosa, na altura de Vicente de Carvalho (Zona Norte). Em novembro, dois arrastões terminaram com veículos levados por criminosos. Na tarde do dia 22, um automóvel foi roubado em Inhaúma, Zona Norte, e um homem acabou preso por policiais do 3º BPM (Méier).