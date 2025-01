Praia de Ipanema, Zona Sul, é uma das praias recomendadas para banho - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 17/01/2025 18:44 | Atualizado 17/01/2025 18:46

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou as praias do estado do Rio de Janeiro recomendadas e próprias para banho de mar neste final de semana e no feriado de São Sebastião, comemorado na próxima segunda-feira (20).



Segundo o boletim de balneabilidade do instituto, 16 praias foram liberadas nas zonas Sul e Oeste da cidade do Rio. São elas: Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba (exceto em frente ao canal de Sernambetiba), Recreio, Barra da Tijuca (menos em frente ao 2º GBM, ao Quebra-mar e à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Leblon (exceto em frente à Rua Bartolomeu Mitre e em frente à Rua Afrânio de Melo Franco), Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana (exceto em frente à Rua Souza Lima e à Rua Santa Clara), Leme, Praia Vermelha, Urca, Flamengo e Glória.

Não é recomendada a ida de banhistas para as praias de Barra de Guaratiba, Pepino, São Conrado, Vidigal e Botafogo.