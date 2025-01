O homem foi preso em flagrante na 77ª DP - Divulgação

O homem foi preso em flagrante na 77ª DPDivulgação

Publicado 17/01/2025 16:13 | Atualizado 17/01/2025 16:22

Niterói – Um policial civil aposentado foi preso na madrugada de quinta-feira (16) após efetuar disparos de arma de fogo dentro da 77ª DP, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com o registro de ocorrência, ele estava embriagado e entrou na distrital por volta de 2h30 pedindo para usar o banheiro.

Já no sanitário, o homem deu o primeiro tiro. Após ser abordado por um agente de plantão, ele ficou em silêncio, mas em seguida afirmou que pretendia tirar a própria vida.

Diante da revelação, o policial iniciou uma negociação com o servidor aposentado, que passou alguns minutos alternando um discurso sobre cometer suicídio e pedidos para que o agente se aproximasse e retirasse a arma de sua mão.

Durante a conversa, o aposentado efetuou um segundo disparo. Pouco depois, disse que o tiro seguinte seria contra a própria cabeça. Mas ainda assim, ele continuava solicitando que o policial tomasse a arma de sua posse.

Depois da nova ameaça, o homem se dirigiu ao bebedouro, entrando pela primeira no campo de visão do agente de plantão. Nesse momento, o policial iniciou um diálogo, conseguindo dominar o infrator e o convencer a entregar a arma, uma pistola Taurus 838, calibre 380 mm, carregada com 17 munições.

Segundo a Polícia Civil, o policial aposentado foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, já que a pistola não estava registrada em seu nome.