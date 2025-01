Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, emocionou a mãe ao contar que passou para Medicina na Uerj - Reprodução / Redes Sociais

Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, emocionou a mãe ao contar que passou para Medicina na UerjReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/01/2025 19:09

Rio - Uma estudante viralizou nas redes sociais ao contar para a mãe que passou para o curso de Medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O vídeo, postado nesta sexta-feira (17), mostrou Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, emocionando a familiar ao dar a notícia.

Na gravação, realizada pela irmã da jovem, Ana aparece pintada no rosto com as palavras "Med" e "Uerj" esperando a mãe chegar em casa. Quando ambas se encontram, elas se abraçam e comemoram.

Veja o vídeo:

Em sua rede social, a jovem contou que estudou cinco anos até conseguir se classificar em oitavo lugar no vestibular. Ana iniciou os estudos fazendo aulas presenciais, mas, devido a pandemia em 2020, precisou se adaptar ao ensino online até retomar presencialmente em 2024.

"Comecei online e no ano passado voltei para o presencial, pois consegui uma bolsa. Fiz alguns cursinhos esse ano (2024). Todos me agregaram um pouquinho e foram importantes. Fiz dois anos de mentoria que foram importantes para minha aprovação. Eu subi o nível de uma forma bizarra. Fiz muitas questões discursivas e redação toda semana, por mais que eu odiasse o tema", comentou.

Durante as tentativas, Ana ficou perto de entrar na universidade nos anos de 2024 e 2023. Mesmo com os resultados, a jovem não desistiu e seguiu estudando.

"Minha mãe e minha irmã foram as principais motivadoras em todos esses anos. Os resultados mostraram que eu estava evoluindo. Não ia desistir agora. Em 2023, eu fiquei por quatro pontos de passar. Em 2024, por um ponto e meio. Eu falei que não ia desistir, estava muito esgotada, mas desistir não era uma opção", disse.

Ainda em seu relato, a jovem destacou que se apaixonou por Medicina ao assistir um seriado que mostra a vida de residentes e médicos em um hospital. A decisão de seguir no curso veio no segundo ano do Ensino Médio. Depois de todo esforço, a emoção de passar na Uerj segue a acompanhando.

"Tô em choque. Acho que a minha ficha só vai cair quando eu for fazer a pré-matrícula. Só de passar em oitavo lugar depois de ter batido na trave por dois anos seguidos, a sensação é indescritível", afirmou.