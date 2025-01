Helicóptero sobrevoa Complexo da Maré durante operação conjunta das Polícias Civil e Militar - Reprodução / Redes Sociais

Helicóptero sobrevoa Complexo da Maré durante operação conjunta das Polícias Civil e MilitarReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/01/2025 17:22 | Atualizado 17/01/2025 22:12

Rio - As polícias Civil e Militar realizaram uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, na tarde desta sexta-feira (17), contra uma quadrilha de roubo de cargas. Agentes procuraram uma viatura clonada que foi usada em um roubo em um depósito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram intensos tiroteios no momento em que um helicóptero de uma das corporações sobrevoa o Complexo. Segundo relatos, a aeronave monitorou as movimentações de criminosos nas comunidades Vila do João e Vila do Pinheiro, dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Veja o vídeo:

OPERAÇÃO POLICIAL EMERGENCIAL NA VILA DO JOÃO E VILA DOS PINHEIROS, COMPLEXO DA MARÉ, ZONA NORTE, RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/8iTHQwni4q — Popular News (@LevySallahK) January 17, 2025

A Polícia Civil informou que os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Dois homens foram presos em flagrante, pois estavam no local onde drogas eram armazenadas. As equipes apreenderam cerca de 250 kg de cocaína e recuperaram uma carga roubada. Não houve registro de feridos.

Wesley Santos Mateus da Silva, de 24 anos, e Leonardo dos Santos Silva, de 20, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos possuem diversas anotações criminais justamente pelos mesmos crimes.

Segundo a Polícia Civil, a apreensão da quantidade de cocaína causou um prejuízo estimado de R$ 4 milhões ao tráfico. Em outro ponto da comunidade, agentes também apreenderam 25 carregadores de fuzil calibre 7.62 e mais drogas - como cocaína, maconha, haxixe, skank e crack - já preparadas para venda a varejo.



A Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ficou temporariamente fechada durante a atuação dos agentes.

A ação desta sexta-feira (17) faz parte da Operação Torniquete e foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), 21ª DP (Bonsucesso), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e 22º BPM (Maré).

Viatura clonada usada em roubo

Na madrugada da última quarta-feira (15), criminosos armados utilizaram uma viatura clonada da Polícia Civil para roubar o depósito de uma loja, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A chegada dos suspeitos foi gravada por uma câmera de segurança.

Às 3h55, a quadrilha, composta por quatro homens encapuzados, chega no local usando o veículo, com o número da 55ª DP (Queimados), com o giroflex ligado. Os criminosos descem e entram no depósito. Por volta das 4h20, três caminhões da empresa são levados pelos suspeitos. A viatura clonada acompanha os veículos.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para localizar o automóvel e identificar os envolvidos. Segundo o apurado, a carga roubada, composta por eletrodomésticos, pode estar na Maré. Os produtos não foram encontrados durante a operação desta sexta.