A Avenida República do Chile será interditada das 13h às 21h na próxima segunda-feira (21)Reprodução / Google Street View

Publicado 17/01/2025 16:57 | Atualizado 17/01/2025 17:13

Rio - Um esquema especial de trânsito foi montado pela prefeitura para o feriado de São Sebastião em diferentes pontos do Rio na próxima segunda-feira (20). Trechos do Centro e nos bairros de Flamengo e Botafogo, na Zona Sul, terão interdições ao longo do dia para a procissão e a corrida em celebrações ao padroeiro da cidade.

Procissão de São Sebastião no Centro

A procissão de São Sebastião tem previsão para começar às 16h, na Zona Central. Das 13h às 21h, o Centro de Engenharia e Tráfego do Rio (CET-Rio) restringirá o acesso nas seguintes ruas:

– Avenida República do Chile, ambas as pistas, no trecho entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas;

– Avenida Almirante Barroso, ambas as pistas, no trecho entre a Avenida Graça e a Rua Senador Dantas.

Neste dia, a área de lazer da Praça da Cruz Vermelha ficará suspensa a partir das 15h.

O percurso da procissão começa na Rua Haddock Lobo, nº 266, e passará por: Largo do Estácio, Rua Estácio de Sá, Praça Reverendo Álvaro Reis, Rua Frei Caneca, Túnel Martim de Sá, Avenida Henrique Valadares, Praça Cruz Vermelha, Avenida Henrique Valadares, Rua da Relação e Avenida República do Chile, chegando à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Na volta, o trajeto será: Avenida República do Chile, Rua do Lavradio, Rua do Senado, Rua Pedro I, Praça Tiradentes, Rua Visconde de Rio Branco, Rua Frei Caneca, Avenida Salvador de Sá, Rua Estácio de Sá, Rua João Paulo I, Rua Dr. Satamini, Rua Afonso Pena e encerramento na Rua Haddock Lobo, n° 266.

Corrida de São Sebastião na Zona Sul

A Corrida de São Sebastião será realizada no Aterro do Flamengo e Enseada de Botafogo. Todo o trecho destes locais serão será bloqueado a partir da meia-noite, da seguinte forma:

– A partir da 0h: interdição da Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos;

– Das 4h às 11h: interdição da Avenida das Nações Unidas, em ambos os sentidos;

– Das 4h às 11h: interdição da Avenida Repórter Nestor Moreira.

Segundo a CET-Rio, o trecho da área de lazer será liberado ao trânsito de veículos às 18h, conforme ocorre aos domingos e feriados.

É recomendado aos motoristas que, durante a interdição, seja priorizada a utilização de rotas alternativas, como os túneis Santa Bárbara e Rebouças.