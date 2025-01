Reabertura faz parte do Plano de Reestruturação do Hospital Federal de Bonsucesso - Divulgação/Ministério da Saúde

Publicado 17/01/2025 15:17 | Atualizado 17/01/2025 15:49

Rio - O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte, teve 218 leitos reativados nesta sexta-feira (17). Tamnbém foi estabelecido um prazo para que a emergência volte a funcionar após seis anos fechada. A unidade é administrada, desde outubro do ano passado, pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

Nesta manhã, a ministra da Saúde Nísia Trindade visitou a unidade e destacou que a emergência voltará a funcionar até 31 de janeiro. As medidas fazem parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro.

Dos 218 leitos reabertos, 100 já estão em funcionamento na unidade. Com a medida, 100% das vagas estarão em operação. A emergência contará com 50 leitos e terá acesso referenciado, ou seja, o serviço de regulação do município encaminhará os pacientes para o local, para impedir que casos leves concorram com graves.

Na prática, 423 leitos estarão em funcionamento, sendo 70 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda foi anunciado o início do funcionamento do novo raio-X do Hospital de Bonsucesso. As obras no centro de imagem estavam paradas desde 2020, quando a unidade sofreu um incêndio. Desde então, o local operava com aparelhos portáteis.

Ao todo, o Ministério da Saúde vai investir R$ 263,7 milhões no Hospital Federal de Bonsucesso, sendo R$ 45,5 milhões em 2024 e mais R$ 218,29 milhões em 2025.

Reestruturação

Quatro unidades federais já iniciaram o Plano de Reestruturação: os hospitais federais de Bonsucesso (HFB), do Andaraí (HFA), Cardoso Fontes (HFCF) e Servidores do Estado (HFSE).

O HFCF e o HFA foram municipalizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A meta é dobrar o número de atendimentos. A unidade de Bonsucesso é administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde outubro de 2024. Entre as ações mais recentes, está a contratação de 2 mil funcionários. Dentre os profissionais, estão médicos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros.

O HFSE iniciou estudos para a fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Com a integração, serão 500 leitos à disposição do sistema de saúde. Além disso, haverá maior capacidade de qualificação para os profissionais com a abertura de novas vagas de residência médica.

No caso da unidade da Lagoa, há uma proposta em andamento com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para integração do Instituto Fernandes Figueira (IFF) com o hospital. O Hospital de Ipanema está passando por ações de construção para modernização e melhorias nos próximos meses.

Reestruturação é alvo de manifestações

Antes da mudança na gestão da unidade, servidores do Hospital Federal de Bonsucesso ocuparam a porta da unidade para impedir a entrada de funcionários do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), de Porto Alegre.

Em outubro do ano passado, quando aconteceu a ocupação, os servidores federais estavam em greve desde maio e já vinham realizando manifestações contra a intervenção do grupo gaúcho no hospital.

O Grupo Hospitalar Conceição é uma empresa pública vinculada ao Governo Federal, de atuação nacional e que atende integralmente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Após dias de ocupação e protestos, a Polícia Militar e a Federal foram acionadas para realizar a desocupação do Hospital Federal de Bonsucesso . No local, os manifestantes estavam acampados.

Manifestantes que estavam impedidos de entrar no hospital invadiram a unidade, ocupando o pátio principal. A ação foi acompanhada de perto por agentes do Batalhão de Choque.