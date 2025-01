José Paulo dos Santos, 58 anos, foi morto em julho de 2024 - Reprodução

José Paulo dos Santos, 58 anos, foi morto em julho de 2024Reprodução

Publicado 17/01/2025 14:52 | Atualizado 17/01/2025 16:15

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prenderam, nesta sexta-feira (17), um traficante suspeito de envolvimento na morte do motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, 58 anos, em julho de 2024, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, o preso atuava no tráfico de drogas da Favela do Pombal, no bairro Porto Novo.