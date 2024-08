Kaylane dos Santos Andrade - Reprodução / Redes sociais

Kaylane dos Santos AndradeReprodução / Redes sociais

Publicado 03/08/2024 12:01 | Atualizado 03/08/2024 12:08





No último dia 22 de julho, José foi morto a pauladas por Juan Vinícius, namorado de Kaylane, e outros integrantes do tráfico de drogas após realizar uma corrida e ter se recusado a entrar na comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo, com a mulher. Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (2), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, dois suspeitos de participarem da morte do motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, de 58 anos. Juan Vinícius de Paula Pereira e Kaylane dos Santos Andrade tinham, contra eles, pedidos de prisão por homicídio qualificado.No último dia 22 de julho, José foi morto a pauladas por Juan Vinícius, namorado de Kaylane, e outros integrantes do tráfico de drogas após realizar uma corrida e ter se recusado a entrar na comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo, com a mulher.

Juan Vinícius de Paula Pereira Reprodução / Redes sociais



Na ocasião do crime, o carro da vítima foi abandonado no bairro. José foi encontrado sem camisa, com marcas de espancamento, principalmente na cabeça.



Os pedidos contra o casal foram expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo.



Segundo o delegado Willians Batista, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), a especializada segue nas investigações para identificação dos outros autores do crime.



Os presos foram encaminhados à audiência de custódia e, posteriormente, ao sistema prisional.



Qualquer informação sobre os outros autores, denuncie através do nosso Whatsapp (21) 98596-7156. O sigilo é garantido. Na ocasião do crime, o carro da vítima foi abandonado no bairro. José foi encontrado sem camisa, com marcas de espancamento, principalmente na cabeça.Os pedidos contra o casal foram expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo.Segundo o delegado Willians Batista, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), a especializada segue nas investigações para identificação dos outros autores do crime.Os presos foram encaminhados à audiência de custódia e, posteriormente, ao sistema prisional.Qualquer informação sobre os outros autores, denuncie através do nosso Whatsapp (21) 98596-7156. O sigilo é garantido.

Motorista tinha sonho de sair de São Gonçalo

DIA, a família revelou que a vítima era uma pessoa trabalhadora, honesta e família, com planos de se mudar da cidade por conta da violência. Durante o velório e sepultamento de José , no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, ao, a família revelou que a vítima era uma pessoa trabalhadora, honesta e família, com planos de se mudar da cidade por conta da violência.

"Trabalhador, honesto, do lar, da família, não tem muito o que dizer porque ele tem uma série de qualidades. O sentimento é de tristeza, de injustiça, julgaram ele com as próprias mãos, ceifaram a vida dele de uma maneira muito cruel. Ele estava querendo conquistar os sonhos, tinha planos de sair de São Gonçalo e ir para alguma cidade do interior", disse o enteado que preferiu não se identificar.