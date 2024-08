Incêndio de grandes proporções atingiu galpão em Olaria - Reprodução

Incêndio de grandes proporções atingiu galpão em OlariaReprodução

Publicado 03/08/2024 22:39

Rio - Um incêndio atingiu um galpão na Rua Betânia, altura do número 137, em Olaria, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis da Penha, Ilha do Fundão, Ramos, São Cristóvão e Méier, atuaram no combate as chamas que teve início às 19h52. Ninguém se feriu.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.