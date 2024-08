Fotografias e trajes de Carmen Miranda estão expostos no museu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Fotografias e trajes de Carmen Miranda estão expostos no museuReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/08/2024 17:45 | Atualizado 03/08/2024 17:48

Rio - O Museu Carmen Miranda, no Flamengo, Zona Sul, completa um ano de reabertura neste fim de semana. Com isso, as comemorações acontecem durante este sábado (3) e o domingo (4), do meio-dia às 18h, com entrada gratuita. O evento acontece junto ao tributo de morte da artista, no dia 5 de agosto.

Para este fim de semana, ocorreu uma renovação de trajes e objetos expostos no museu. Além disso, a exposição da máscara mortuária de Carmen Miranda acontece apenas durante a celebração da reabertura. No sábado, houve uma apresentação de Isabella Taviani, com músicas MPB, e, no domingo, a banda Pede Teresa tocará samba.

fotogaleria

"O museu foi reaberto no ano passado após ficar 10 anos fechado para toda a parte de adequação dos espaços e restauro dos objetos e do prédio. O museu é muito visitado por estrangeiros, Carmen Miranda é um ícone internacional e precisa ter um espaço onde as pessoas possam viver sua memória, seu espaço, sua vida e, principalmente, seu legado. Com a presença do público, a Carmen Miranda continua, mesmo após 69 anos de morta, em evidência, sendo procurada não só por visitantes, mas também por pesquisadores, artistas e estudantes", disse César Balbi, diretor do museu e responsável pelo acervo.

O Museu Carmen Miranda, administrado pela Funarj, fica na Avenida Rui Barbosa, no Parque do Flamengo. O espaço foi criado e 1956, mas a inauguração aconteceu em agosto de 1976. São mais de 3 mil itens, como fotografias, trajes, bijuterias e turbantes.

O museu foi fechado para visitação em 2013 e passou por uma reforma geral por meio do programa Acelera Funarj. O objetivo foi de oferecer mais segurança e conforto para os visitantes e pesquisadores.