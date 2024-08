Ataque a tiros em bar em Coelho da Rocha deixou seis feridos - Reprodução / Google Street View

Ataque a tiros em bar em Coelho da Rocha deixou seis feridos Reprodução / Google Street View

Publicado 03/08/2024 19:58 | Atualizado 03/08/2024 20:00



Rio - O menino F. F. T. P, de 7 anos, ferido por estilhaços durante um tiroteio em um bar de Coelho da Rocha, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, recebeu alta nesta sexta-feira (2). Na ocasião, outras cinco pessoas ficaram feridas após um policial penal reagir a uma tentativa de assalto e trocar tiros com criminosos. O agente segue internado em estado grave.

Inicialmente, todas as vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Íris. Segundo a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João de Meriti, a criança deu entrada no hospital na quinta-feira (1º) às 17h55. Ele foi ferido por estilhaços de bala na perna direita, atendido e transferido para a UPA Pediátrica de Éden, onde ficou sob acompanhamento médico e recebeu alta no final da manhã de sexta (2).



Dentre os outros feridos, Waxell Augusto Ferreira Barbosa das Dores, 29 anos, Jader Gomes, 35, e Leonardo Campos Cordeiro Moutinho, 35, receberam atendimentos e foram liberados no mesmo dia.



Já o agente Gustavo Vale de Oliveira, de 38 anos, e mais uma testemunha, Maria da Glória Gomes de Oliveira, 62, foram transferidos para o Hospital de Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias.



De acordo com Prefeitura de Duque de Caxias, o agente foi baleado no abdominal, braço e perna direita. Ele foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico, para controle de danos e correção da fratura exposta. No momento, segue entubado, sedado, no CTI, aos cuidados da equipe multidisciplinar. O estado de saúde dele é grave.



Enquanto Maria, baleada com hemopneumotórax a esquerda, fratura de arcos costais à esquerda e hematoma de mama esquerda, segue internada com dreno de tórax, lúcida, orientada e seu quadro é estável.



Segundo a Polícia Civil, a 64ª DP (São João de Meriti) investiga a tentativa de roubo que resultou em seis pessoas baleadas. Segundo a corporação, os agentes buscam informações e imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação, além de testemunhas, visando identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias dos fatos.