Ataque a tiros em bar em Coelho da Rocha deixou seis feridos - Reprodução / Google Street View

Ataque a tiros em bar em Coelho da Rocha deixou seis feridos Reprodução / Google Street View

Publicado 02/08/2024 07:55 | Atualizado 02/08/2024 11:14

Rio - Um tiroteio em um bar de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, deixou uma criança de 7 anos e outras cinco pessoas feridas, incluindo um policial penal. De acordo com testemunhas, o agente Gustavo Vale de Oliveira, de 38 anos, reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com criminosos. Policiais militares foram acionados para o caso, nesta quinta-feira (1º), depois que as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Íris.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) estiveram na unidade, onde confirmaram a entrada de seis pessoas, entre elas uma criança. De acordo com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João de Meriti, Waxell Augusto Ferreira Barbosa das Dores, 29 anos, Jader Gomes, 35, Leonardo Campos Cordeiro Moutinho, 35, o policial penal e Maria da Glória Gomes de Oliveira, 62, deram entrada na UPA de Jardim Íris vítimas de disparos, além do menino F. F. T. P., 7 anos, ferido por estilhaços.

A prefeitura informou que a criança foi transferido para a UPA Pediátrica de Éden e continua internado com quadro estável. Já Waxell, Jader e Leonardo receberam atendimento e foram liberados. Gustavo e Maria, considerados casos mais graves, foram transferidos para o Hospital de Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que o agente foi atingido no abdômen, braço e perna direita. Ele passou por cirurgia e, no momento, está entubado no CTI. Segundo a unidade, Maria está internada com dreno no tórax, lúcida, orientada e seu quadro é estável.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que a 64ª DP (São João de Meriti) investiga a tentativa de roubo que resultou em seis pessoas baleadas. Segundo a corporação, os agentes buscam informações e imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação, além de testemunhas, visando identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias dos fatos.