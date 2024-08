Waldemar Zveite morreu aos 92 anos - Divulgação

Publicado 03/08/2024 17:55

Rio - Morreu, neste sábado (3), o ministro e jurista aposentado do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Waldemar Zveiter, aos 92 anos. Segundo a Associação dos Magistrados do Estado do Rio (Amaerj), o velório será neste domingo (4), às 12h, no Cemitério Israelita do Caju, na Zona Portuária do Rio. O sepultamento está marcado para às 13h.



A causa da morte não foi divulgada. O magistrado foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).



"Hoje é um dia muito triste para a advocacia do Rio de Janeiro. Waldemar Zveiter foi presidente da OAB na época do antigo Estado do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro depois da unificação. Ele representou a advocacia no Quinto Constitucional do TJRJ e foi alçado ao cargo de ministro do STJ. Esta é uma perda irreparável para a advocacia e para o estado do Rio de Janeiro", lamentou o presidente da Seccional da OAB-RJ, Luciano Bandeira.



Em nota, a Amaerj também lamentou a morte. "Amaerj expressa condolências aos familiares e amigos do ministro e manifesta reconhecimento pela dedicação ao Direito, à Magistratura e ao Poder Judiciário nacional", disse em comunicado.



Histórico no Direito



Nascido em Minas Gerais, Waldemar Zveiter formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Niterói, em 1957. Atuou como procurador-geral da Prefeitura de Niterói em 1965. Presidiu a OAB-RJ de 1973 a 1976. Integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) na classe jurista por dois mandatos no início da década de 1980.



Nomeado desembargador do TJ-RJ em 1983. Ele também presidiu a 7ª Câmara Cível da Corte de 1985 a 1989, quando tomou posse como ministro do STJ. Atuou no Tribunal da Cidadania até 2001, quando se aposentou.



O magistrado é pai do desembargador Luiz Zveiter, atual decano do TJRJ e presidente da Corte no biênio 2009-2010. Em outubro do ano passado, o plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Rio passou a ter o nome do ministro Waldemar Zveiter.