O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 03/08/2024 14:49

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de dois homens no bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio. Os corpos das vítimas, que ainda não foram identificadas, estavam próximo a um canal, na noite desta sexta-feira (3).

De acordo com relatos nas redes sociais, os homens se assemelham com dois integrantes de uma quadrilha que havia roubado moradores e um entregador ainda na sexta-feira. Após o homicídio, policiais militares foram acionados e isolaram a área para que a Polícia Civil realizasse perícia.

Em nota, a instituição informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. "A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", completou a Polícia Civil.