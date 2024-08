Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) - Divulgação

Publicado 03/08/2024 12:38 | Atualizado 03/08/2024 14:07

Rio - No primeiro semestre de 2024, a cidade do Rio de Janeiro teve um aumento de 18% nos casos de estupro, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP). No total, foram 1.038 ocorrências de janeiro a junho deste ano, contra 881 em 2023.

Ainda de acordo com o levantamento, a diferença é grande também quando se compara apenas o mês de junho de ambos os anos. Foram registrados 168 estupros em 2024 contra 151 no ano passado, um aumento de 11% para este tipo de crime no mês observado.

Essa crescente dos casos também é observada nos dados de estupro em todo o Estado do Rio. Depois de registrar 2.805 ocorrências de janeiro a junho de 2023, o número aumentou para 2.924 no mesmo período deste ano, um incremento de 4%. A diferença é maior quando se compara apenas o mês de junho, onde foram registrados 507 estupros neste ano e 462 no ano passado, o que representa uma alta de 10%.