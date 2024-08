Moiseis foi preso por policiais da 62ª DP - Reprodução/Polícia Civil

Moiseis foi preso por policiais da 62ª DPReprodução/Polícia Civil

Publicado 02/08/2024 16:56 | Atualizado 02/08/2024 17:02

Duque de Caxias - Moiseis Tavares Bezerra, treinador de futebol suspeito de estuprar um menino de 10 anos, foi preso, na manhã desta sexta-feira (2), por policiais da 62ª DP (Imbariê), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O campo onde Moiseis, que não é professor de educação física, mantinha o projeto de futebol Reprodução/Polícia Civil

A denúncia partiu da mãe da criança, que procurou a polícia em junho afirmando ter notado uma mudança no comportamento do filho, que parecia mais ansioso e agressivo, além de uma lesão com sangramento – exames médicos e periciais confirmaram a violência sexual. O menino é um dos cerca de 70 alunos que participavam dos treinos em um projeto social criado e coordenado por Moiseis em Parada Moabi, Duque de Caxias.

Segundo as investigações, Moiseis – que nem sequer é professor de Educação Física – violentou o menino durante meses no vestiário do projeto. Após localizá-lo em casa, no bairro Imbariê, os agentes cumpriram contra ele um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.