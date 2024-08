Fuzil apreendido durante a ação dos policiais na Pavuna - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/08/2024 13:00

Rio - Um suspeito foi baleado durante um confronto com policiais militares na manhã deste sábado (3) na comunidade Beira-Rio, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. A identificação do ferido não foi divulgada e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a PM, os agentes do 41º BPM (Irajá) foram atacados a tiros durante uma ação de patrulhamento na comunidade. Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Durante a ação, os militares apreenderam um fuzil e cinco munições. A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).