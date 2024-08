Usuários reclamaram de longas filas para embarque no Galeão - Redes Sociais

Publicado 03/08/2024 15:51 | Atualizado 03/08/2024 18:42

Rio - O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, sofreu com um apagão na tarde deste sábado (3), gerando transtorno entre os passageiros. A região vive com quedas frequentes de energia. Segundo a Light, o terminal funciona com geradores próprios desde o último dia 18.



Nas redes sociais, usuários relataram o caos no momento do embarque com filas enormes. "Bizarríssimo, aeroporto Galeão não funciona! Sem luz. Absurdas filas que não andam para despacho e embarque. Nada funciona. Não tem nada ligado", disse um passageiro.



"Embarque manual... Viva a tecnologia! Para quem não sabe, o aeroporto passou por problemas de queda de energia por volta das 12h", relatou outro.



"Aeroporto Internacional do Galeão totalmente sem luz. Que sorte a nossa, hein?!", comentou mais um.

Segundo a concessionária RIOgaleão, desde o dia 18 de julho, quando a Light interrompeu parcialmente o fornecimento de energia para o aeroporto, o espaço mantém a maior parte da operação abastecida pelo sistema de geradores. A interrupção no sistema ocorreu por volta das 12h30 e foi normalizado pouco antes das 17h.

"A operação já está normalizada, bem como o fornecimento de energia pelo sistema de geradores. Foram 17 voos com atraso, sendo 16 domésticos e 1 internacional, que corresponde a 7% da malha diária do aeroporto", explicou em nota.

Queda de energia na Ilha

A Ilha do Governador sofre com frequentes quedas de energia desde o início do ano, chegando a ficar mais de 30h sem luz no último dia 18.

Devido aos transtornos à população, como falta de água, prejuízos financeiros e interrupção de serviços públicos, o Procon-RJ chegou a aplicar duas multas na concessionária de energia por falhas na prestação dos serviços, que totalizaram o valor de R$ 9,5 milhões.

Para corrigir os problemas, a Light iniciou, ainda em janeiro, a construção de três novas linhas de distribuição de energia para atender as regiões e aumentar a qualidade do fornecimento de energia, minimizando o risco de interrupções.



Na última quarta (31), por exemplo, a concessionária divulgou um calendário com os dias e locais que estarão passando por manutenção . O objetivo dessa ação, segundo a companhia, é tornar a eletricidade na região mais forte e confiável, além de realizar a manutenção para aumentar a confiabilidade.

Ainda por conta das quedas frequentes de energia, o prefeito Eduardo Paes pediu ajuda ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em visita à subestação do Tauá, junto com o presidente da empresa, Alexandre Nogueira, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, no dia 27 de julho, o ministro informou que a Light se comprometeu a finalizar a renovação do sistema de abastecimento de energia da Ilha da Governador, na Zona Norte, até novembro deste ano.