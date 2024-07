Locais que não podem ficar sem energia elétrica serão mantidos por meio de geradores - Divulgação

Publicado 31/07/2024 15:57 | Atualizado 31/07/2024 18:05

Rio - A Light divulgou nesta quarta-feira (31) um calendário com os dias e locais que estarão passando por manutenção na Ilha do Governador, Zona Norte. Para realizar os ajustes, será necessário interromper o fornecimento de energia elétrica. O objetivo dessa ação, segundo a companhia, é tornar a eletricidade na região mais forte e confiável, além de realizar a manutenção para aumentar a confiabilidade.

A empresa ressalta que serviços essenciais, como hospitais e segurança, e pacientes dependentes de equipamentos vitais, cadastrados na Light, serão mantidos por geradores.



Confira o calendário de manutenções:

- Quinta-feira, 1º de agosto

O fornecimento será paralisado entre as 9h30 e 16h, na rua Castorina Faria Lima.



- Sexta-feira, dia 2 de agosto

A Comunidade da Juaniza ficará sem luz entre 10h e 17h para a substituição de um poste.



- Segunda-feira, dia 5 de agosto

Será substituído um condutor de média tensão, e as ruas Castoria Faria Lima, Gustavo Augusto de Resende, Saturnino Brito Filho, Gondim de Fonseca, Luiz Bayer e Professor Henrique Roxo, além da Estrada das Canárias, terão o serviço de luz suspenso entre 9h30 e 18h30.



- Terça-feira, dia 6 de agosto

Moradores e comerciantes das avenidas Carlos Meziano e Francisco Neves e as ruas Gentil Cardoso e Haroldo Lobo terão o serviço suspenso entre 9h e 18h.



- Quarta-feira, dia 7 de agosto

A Rua Gustavo Augusto de Resende fica sem luz, entre 9h e 18h.