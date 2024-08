Os policiais militares apreenderam drogas, munições e carregadores com os suspeitos - Reprodução

Os policiais militares apreenderam drogas, munições e carregadores com os suspeitosReprodução

Publicado 31/07/2024 21:27 | Atualizado 31/07/2024 21:54

Paraty – Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) resultou, nesta quarta-feira (31), na prisão de um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas e munições. A partir de uma denúncia anônima, as equipes capturaram o casal em Paraty, na região da Costa Verde Fluminense.

Patrick Guimarães Pereira, de 32 anos, e Maria Madalena Nascimento Conceição, de 43, haviam saído do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, rumo ao bairro do Condado, em Paraty, quando foram interceptados na Rodovia Rio-Santos (BR-101).

Com eles, os agentes apreenderam 6kg de cocaína e 200 munições de fuzil calibre 556, além de sete carregadores de fuzil.

Detidos em flagrante, eles foram conduzidos à 166ª DP (Angra dos Reis) e, em seguida, ao sistema prisional.