Veículo abandonado pelos criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/07/2024 18:26 | Atualizado 31/07/2024 21:05

Rio - Um policial militar reformado, de 66 anos, foi atropelado por um carro com marcas de tiros na tarde desta quarta-feira (31), na Estrada de Vigário Geral, Zona Norte. Os criminosos conseguiram escapar antes da chegada da Polícia Militar.

Testemunhas disseram a policiais do 16° BPM (Olaria), que foram acionados para a ocorrência, que o motorista de um segundo veículo, que presenciou o roubo do carro na Rua Mauro, teria efetuado disparos contra os suspeitos e iniciado uma perseguição. Durante a fuga, os criminosos atropelaram João Ignácio Feliciano, o policial da reserva.

A vítima foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações sobre seu estado de saúde. O policiamento foi reforçado na região.



Ocorrências envolvendo PMs

As últimas duas semanas do mês de julho registraram vários ataques a policiais militares no Rio. Nesta terça-feira (30), um PM de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em um suspeito , na Avenida Dom Hélder Câmara, no Engenho de Dentro, Zona Norte. Outro envolvido no crime conseguiu fugir.